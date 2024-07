Per tutti i clienti che non appartengono alle categorie “vulnerabili” e che, entro la data di oggi 1° luglio, hanno già sottoscritto un contratto di mercato libero non cambia nulla.

Gli utenti non vulnerabili che, entro il 1° luglio, non hanno sottoscritto un contratto di mercato libero, e hanno quindi mantenuto il servizio di maggior tutela, resteranno senza fornitura e saranno automaticamente indirizzati al Servizio a tutele graduali, predisposto da Arera