Agenzia Entrate, bando per assumere 250 tecnici. Requisiti e scadenza

Le domande possono essere inviate entro la scadenza indicata al portale Inpa, previa registrazione al portale stesso. Per partecipare al concorso il candidato deve avere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), oppure un domicilio digitale, e versare la quota di partecipazione di 10 euro sulla base delle indicazioni riportate. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per l’iscrizione, con il contributo di ammissione che verrà rimborsato in caso di partecipazione alla prova scritta