Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a giugno 2025

Concorsi Comune di Roma 2025 per operatori, istruttori e funzionari

Il Comune di Roma ha recentemente annunciato l’avvio di tre maxi concorsi pubblici finalizzati al reclutamento di nuovo personale per potenziare l’organico dell’amministrazione capitolina. Si tratta di un'opportunità per laureati e diplomati, interessati a intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione, con profili che spaziano da quelli amministrativi a quelli tecnici e socio-educativi. Prevista una preselezione (eventuale, attivata se le domande superano di 10 volte i posti disponibili), poi una prova scritta e una prova orale. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 4 giugno.

Ministero Giustizia, esame iscrizione patrocinanti in Cassazione

È stata poi indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2025. Le domande di ammissione all'esame, corredate di una marca da bollo e della documentazione necessaria, dovranno pervenire, improrogabilmente, al ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Ordini professionali e albi - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il termine del 6 giugno 2025.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, posti per dirigente

È stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 105 unità a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La selezione consiste in una prova scritta - distinta per ciascuno dei codici concorso - una prova orale, distinta per ciascuno dei codici concorso per i soli candidati che hanno superato la prova scritta e la valutazione dei titoli, distinta per ciascuno dei codici concorso. La scadenza per iscriversi è fissata a sabato 7 giugno.

Coni, posti per amministrativi

Previsto anche un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 12 unità di personale, non dirigenziale, per il Coni. La scadenza per presentare le domande è fissata al 9 giugno.