Inizio scuola, tutte le novità per l'anno scolastico 2025-2026

Si avvicina il rientro in classe per milioni di studenti italiani: l’anno scolastico 2024-2025 prenderà il via a metà settembre. I primi a rientrare in aula saranno gli studenti del Friuli Venezia-Giulia dove le attività didattiche riprenderanno l’11 settembre, mentre la Lombardia ha optato per il 12 settembre (con eccezione per la scuola dell’infanzia che inizierà il 5 settembre). La maggior parte delle regioni italiane si è spostata sulla data del 15 settembre 2025: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.