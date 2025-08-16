Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il 14 agosto si è commemorata la morte delle 43 vittime causate dal crollo del Ponte Morandi (FOTO), a Genova. Dal giorno della tragedia, gli inquirenti sono al lavoro per accertare cause e responsabilità, mentre il ponte è stato demolito e ne è stato costruito uno nuovo, inaugurato il 3 agosto 2020. Ancora in corso il processo, con decine di imputati fra ex vertici e tecnici di Autostrade e Spea, attuali ed ex dirigenti del ministero delle Infrastrutture e funzionari del Provveditorato.



Guerra Israele (LO SPECIALE). Dopo l’uccisione dei giornalisti di Al Jazeera a Gaza da parte delle forze israeliane, l’Unione europea ha espresso condanna per l’accaduto.

Intanto una nota celebrità internazionale ha scelto il giorno del compleanno del figlio, il 12 agosto, per rivolgere un messaggio diretto a Papa Leone XIV. “Santissimo Padre, la prego: vada a Gaza e porti la sua luce ai bambini prima che sia troppo tardi. Come madre, non posso sopportare di vedere le loro sofferenze. I bambini del mondo appartengono a tutti. Lei è l’unico di noi che non può essere respinto”, ha scritto la popstar in un post su Instagram, definendo la visita del Pontefice “il regalo più grande” che potrebbe ricevere.



Cronaca italiana. Lunedì 11 agosto, quattro ragazzini, tutti sotto i 14 anni e residenti in un campo rom, hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni, mentre camminava per strada a Milano. Erano a bordo di un’auto rubata a un turista francese e guidata da un 13enne. Dopo l’incidente, i minori sono scappati a piedi senza prestare soccorso.



Con un post su Instagram e un anello di fidanzamento da capogiro, una nota coppia ha annunciato che convolerà a nozze nel 2026: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite".

Una celebre pop star americana, invece, ha scelto di intervenire a sorpresa nel teaser del podcast sportivo condotto dal fidanzato e dal fratello, per annunciare il suo nuovo album: “This is my brand new album, The Life of a Showgirl”, ha detto.



Lo sport. Si è conclusa il 13 agosto l’edizione 2025 della Supercoppa europea, che ha visto sfidarsi in finale Paris Saint-Germain e Tottenham. Il match è finito ai calci di rigore.



