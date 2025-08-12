Chi era Cecilia De Astis, investita e uccisa da 4 minori a Milano

La 71enne stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio, quando la macchina targata Francia e risultata rubata l’ha uccisa. A bordo, rintracciati dalla Polizia locale di Milano, c’erano tre bambini e una bambina, minori di 14 anni e residenti in un campo rom, che dopo l’incidente erano fuggiti a piedi

Si chiamava Cecilia De Astis e aveva 71 anni la donna morta dopo essere stata travolta ieri pomeriggio da un’auto pirata a Milano. A bordo e alla guida, come emerso dalle indagini della Polizia locale che dal primo momento ha preso in carico le indagini, c’erano quattro ragazzini minorenni che, dopo l’impatto, hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi. Sono stati rintracciati dagli investigatori e al momento sono in corso l'identificazione e le perquisizioni: si tratterebbe di poco più che bambini, tre maschi e una femmina, tutti sotto i 14 anni e residenti in un campo rom. La vittima è stata travolta dalla loro auto, targata Francia e risultata rubata, mentre stava camminando in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio del capoluogo lombardo.