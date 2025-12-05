Milano, giovane accoltellato in Piazza Duomo: fermato un 21enne

È stato fermato dalla polizia nel Bolognese un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti, ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto il 25 novembre in Piazza Duomo, dove un 19enne era stato gravemente ferito. Le indagini, basate su videosorveglianza, testimonianze e intercettazioni, hanno portato al fermo dell’indagato, ora detenuto nella casa circondariale del capoluogo emiliano

La polizia ha fermato nel Bolognese un 21enne egiziano, irregolare e con precedenti, ritenuto responsabile del tentato omicidio avvenuto il 25 novembre in Piazza Duomo a Milano . La sera di quel giorno un connazionale di 19 anni era stato gravemente ferito da due colpi di arma da taglio, uno all'addome e uno al torace, nei pressi di un fast food. Il presunto aggressore è stato stato individuato e bloccato grazie alle indagini coordinate dalla Procura.

Le indagini



A causa delle ferite riportate, la vittima era stata trasportata in emergenza all'ospedale Fatebenefratelli, dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico. Secondo i medici, senza cure tempestive le lesioni avrebbero potuto essere letali per il giovane. Le indagini dei poliziotti della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Milano, condotte attraverso le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, hanno permesso di identificare il presunto responsabile: un giovane di 21 anni, che avrebbe agito al culmine di screzi con la vittima nei giorni precedenti. Su disposizione della Procura, sabato 29 novembre, è stato emesso un provvedimento di fermo nei confronti dell'indagato.

Grazie alle intercettazioni e ad altri elementi investigativi, gli agenti sono riusciti a localizzarlo a Valsamoggia, in provincia di Bologna, dove si era rifugiato dal fratello.

Il fermo è stato convalidato dal gip del tribunale di Bologna e l'indagato è attualmente detenuto nella casa circondariale del capoluogo emiliano.