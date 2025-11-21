Studente accoltellato a Milano, un arrestato: "Non ci ho visto più"

Offerte Black Friday
Studente accoltellato a Milano, uno degli arrestati interrogati: “Non ci ho visto più”

Cronaca
©Ansa

"Non pensavo di averlo colpito così", ha detto nell'interrogatorio reso davanti al Gip nel carcere di San Vittore il 18enne arrestato insieme ad altri quattro giovani, tra cui tre minorenni, per l'aggressione il 12 ottobre scorso di un 22enne in Corso Como, nel cuore della movida milanese. Tra i due maggiorenni è in atto un rimpallo di responsabilità sul gesto che potrebbe causare danni permanenti alla vittima. La legale: "Il ragazzo è sconvolto"

Sono in corso nella giornata di oggi, 21 novembre, gli interrogatori di garanzia a San Vittore e al Beccaria dei cinque giovani arrestati con l'accusa di rapina e tentato omicidio dello studente di 22 anni, aggredito lo scorso 12 ottobre nei pressi di corso Como. "Non ci ho visto più, non pensavo di averlo colpito così. Giravo armato del coltello, perché sono stato aggredito in passato", ha detto il 18enne ascoltato dal Gip del Tribunale di Milano, Chiara Valori. Tra lui e l'altro ragazzo maggiorenne sarebbe in atto un rimpallo di responsabilità con gli altri tre minori arrestati. "Sono intervenuto dopo nella zuffa e non c'ho visto più", ha detto, in sostanza, il presunto accoltellatore ribadendo di aver agito dopo i compagni più giovani.

I legali dei due maggiorenni: "Si dicono dispiaciuti"

Il 18enne, difeso dall'avvocato Giovanni Giovanetti, si è detto "molto dispiaciuto" per la vittima che rischia di rimanere paraplegica. Così come si è detto dispiaciuto l'altro maggiorenne accusato di aver fatto da palo. "Il ragazzo ha risposto, in questo momento è preoccupatissimo e sconvolto per le condizioni di Davide nei confronti del quale manifesta vicinanza augurandogli il meglio”, ha aggiunto la sua legale Elena Patrucchi. Entrambe le difese dei due maggiorenni hanno chiesto alla Gip Chiara Valori l'attenuazione della misura coi domiciliari. La giudice deciderà nei prossimi giorni dopo il parere del pm Andrea Zanoncelli nelle indagini della Polizia.

Gli interrogatori

Sempre in mattinata sono stati sentiti nel carcere minorile Beccaria, dal gip del Tribunale per i minorenni, i tre 17enni che avrebbero sferrato calci e pugni al 22enne, anche quando era inerme a terra. Anche a loro è contestato il concorso morale nella tentata uccisione, con la linea difensiva che potrebbe essere sempre incentrata su questo aspetto.

Approfondimento

Milano, studente accoltellato da 5 giovani: domani gli interrogatori

