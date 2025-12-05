Meteo, meno freddo ma ancora qualche pioggia: migliora nel weekend

Introduzione
Venerdì lento miglioramento delle condizioni meteorologiche al Nord, mentre continuano le piogge sparse al Centro-Sud, specie lungo le coste, atteso il Maestrale entro sera. Per il ponte dell’immacolata sono previsti alta pressione, più sole e rare piogge. Atteso per l'inizio della prossima settimana un Anticiclone che potrebbe dominare sul Mediterraneo almeno fino al successivo weekend portando condizioni meteo asciutte e clima mite specie di giorno e in quota.
Quello che devi sapere
Residue piogge poi migliora nel weekend
Condizioni meteo ancora instabili sulla nostra Penisola con piogge e acquazzoni che si attarderanno soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud. Nel primo weekend di dicembre un campo di alta pressione porterà un netto miglioramento entro la festa dell'Immacolata con temperature che tenderanno anche a salire al di sopra delle medie. Da segnalare il ritorno di nebbie e nubi basse soprattutto su coste e pianure del Nord.
E' in arrivo il Super Anticiclone dell'Immacolata
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana mostrano un possente anticiclone sub-tropicale che potrebbe dominare sul Mediterraneo almeno fino al successivo weekend portando condizioni meteo asciutte e clima mite specie di giorno e in quota. “Altre 24 ore di piogge sparse poi prevedo una forte spallata dell’alta pressione verso l’Italia e verso gran parte del Continente: arriverà un deciso miglioramento quasi ovunque” dichiara Lorenzo Tedici, meteorologo de Il Meteo.it
Previsioni meteo per oggi
Al Nord cieli nuvolosi su tutte le regioni con residue precipitazioni tra Lombardia e Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1000-11000 metri. Al pomeriggio tempo asciutto ma ancora molte nubi specie in Pianura Padana. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al centro tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi, anche basse e compatte nelle zone interne, possibili piovaschi sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ampie schiarite sul versante tirrenico, ancora locali addensamenti su Marche e Abruzzo con isolati fenomeni in Appennino, neve oltre i 1500 metri. Al sud e sulle isole molte nubi su tutte le regioni con piogge su Puglia meridionale, settori tirrenici dalla Campania alla Sicilia sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio piogge in estensione anche alle zone interne peninsulari, migliora sulla Sardegna. In serata residui fenomeni su Puglia e Sicilia, variabilità asciutta altrove con schiarite sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola, massime stazionarie o in lieve calo salvo un lieve rialzo sul medio-alto versante tirrenico.
Meteo per domani
Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti del tempo. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito specie al Nord-Ovest, nebbie e nubi basse nuovamente in formazione lungo la Pianura Padana. Al centro cieli soleggiati o al più poco nuvolosi nel corso delle ore diurne. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche addensamenti bassi e compatti sulla Toscana e sulle coste marchigiane. Al sud e sulle isole piogge sulla Puglia meridionale e tra Calabria e Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con aperture sulla Basilicata. Tra la serata e la notte residue piogge sulla Sicilia settentrionale, nuvolosità e schiarite sugli altri settori. Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili in rialzo al nord e sulle Isole, stazionarie o in calo altrove.
Previsioni di domenica
Al nord condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite, possibili foschie o banchi di nebbia sulle pianure. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con ampie schiarite. Al centro giornata all'insegna del tempo stabile con cieli poco nuvolosi sulle regioni del Centro sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Sud con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con nuvolosita' e spazi di sereno. Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.