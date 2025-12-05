Meteo, meno freddo ma ancora qualche pioggia: migliora nel weekend

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti del tempo. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito specie al Nord-Ovest, nebbie e nubi basse nuovamente in formazione lungo la Pianura Padana. Al centro cieli soleggiati o al più poco nuvolosi nel corso delle ore diurne. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche addensamenti bassi e compatti sulla Toscana e sulle coste marchigiane. Al sud e sulle isole piogge sulla Puglia meridionale e tra Calabria e Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con aperture sulla Basilicata. Tra la serata e la notte residue piogge sulla Sicilia settentrionale, nuvolosità e schiarite sugli altri settori. Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili in rialzo al nord e sulle Isole, stazionarie o in calo altrove.