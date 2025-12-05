Roma, operazione contro il clan Senese: 14 arresti

IGli arrestati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del clan

