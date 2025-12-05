Roma, operazione contro il clan Senese: 14 arresti

IGli arrestati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del clan
Quattordici persone sono state arrestate a Roma da dda e carabinieri nell'ambito delle indagini contro la criminalità organizzata. L'operazione riguarda nello specifico il clan Senese della Camorra. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del clan.
Le indagini e l'arresto
Dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Dda di Roma, sono emerse responsabilità riguardo due tentati omicidi avvenuti a Roma e attività di spaccio. E anche un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli.