Camorra, blitz a Caivano dopo le minacce a Don Patriciello

Dalle prime ore di martedì è in corso una vasta operazione ad "alto impatto" interforze a Caivano. Sabato scorso si sono verificate due stese - spari in strada ad altezza d'uomo - al Parco Verde ed il giorno dopo, durate la celebrazione della messa, è stato consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello.

Dall'alba operazione alto impatto, controlli capillari

Oltre 150 agenti gli agenti delle forze di polizia - tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia metropolitana - entrati in azione con i vigili del fuoco a Caivano. Nei giorni scorsi il Parvo Verde di Caivano è stato teatro di una "stesa" durante la quale sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco e nella chiesa di San Paolo Apostolo il parente di un elemento di spicco del clan Ciccarelli si è reso protagonista di una grave minaccia di morte: ha consegnato durante la messa un plico contenente un proiettile al parroco don Maurizio Patriciello. Per il parroco è stato subito disposto un rafforzamento della scorta e anche dei controlli nell'area circostanze la chiesa.