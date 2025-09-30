Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Camorra, blitz di polizia e carabinieri a Caivano dopo le minacce a Don Patriciello

Cronaca
©Ansa

Dopo le due "stese" di sabato e la minaccia durante la messa dei bambini al prete anticamorra don Maurizio Patriciello, una vasta operazione interforze all'interno del Parco Verde si è svolta martedì all’alba

ascolta articolo

Dalle prime ore di martedì è in corso una vasta operazione ad "alto impatto" interforze a Caivano. Sabato scorso si sono verificate due stese - spari in strada ad altezza d'uomo - al Parco Verde ed il giorno dopo, durate la celebrazione della messa, è stato consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello.

        

Dall'alba operazione alto impatto, controlli capillari

Oltre 150 agenti gli agenti delle forze di polizia - tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia metropolitana -  entrati in azione con i vigili del fuoco a Caivano. Nei giorni scorsi il Parvo Verde di Caivano è stato teatro di una "stesa" durante la quale sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco e nella chiesa di San Paolo Apostolo il parente di un elemento di spicco del clan Ciccarelli si è reso protagonista di una grave minaccia di morte: ha consegnato durante la messa un plico contenente un proiettile al parroco don Maurizio Patriciello. Per il parroco è stato subito disposto un rafforzamento della scorta e anche dei controlli nell'area circostanze la chiesa. 

Approfondimento

Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: un arresto

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia per l'inizio di ottobre

Cronaca

In arrivo un crollo termico fino a 10 gradi in seguito all’arrivo dell’aria fredda dalla Russia....

Camorra, blitz a Caivano dopo le minacce a Don Patriciello

Cronaca

Dopo le due "stese" di sabato e la minaccia durante la messa dei bambini al prete anticamorra don...

Le prime pagine dei quotidiani del 30 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con...

16 foto

Stadio San Siro, il consiglio comunale approva vendita a Milan e Inter

Cronaca

Nel corso della lunga discussione non sono mancate le polemiche, anche della maggioranza e,...

Don Patriciello dopo proiettile in una busta: "Ora sono preoccupato"

Cronaca

Il prete anti Camorra parla il giorno dopo quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano,...

Cronaca: i più letti