Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: un fermo

Un uomo, in fila per ricevere la Comunione, si è presentato davanti al sacerdote e gli ha consegnato - secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri - una busta con dentro un bossolo, presumibilmente della sparatoria di ieri sera quando un gruppo di una decina di persone a bordo di sette-otto scooter ha esploso dei colpi di pistola. L'uomo è stato bloccato dagli uomini della scorta e dai Carabinieri del servizio di vigilanza.

Durante la celebrazione della Messa nella parrocchia dei Santi Apostoli di Caivano, officiata da don Maurizio Patriciello, un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa. L'episodio è avvenuto mentre l'uomo, in fila per ricevere la Comunione, ha consegnato al sacerdote un plico contenente un proiettile calibro 9x21, presumibilmente della sparatoria di ieri sera quando un gruppo di una decina di persone a bordo di sette-otto scooter ha esploso dei colpi di pistola. L'individuo è stato condotto nei locali della Compagnia di Caivano per accertamenti. Secondo quanto riferito, avrebbe manifestato in passato problemi psichiatrici. Il Viminale ha deciso di intensificare le misure a tutela di don Patriciello.

Meloni: "Contro don Patriciello gesto vigliacco e criminale" "Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità. Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro", ha scitto la premier Giorgia Meloni sui social.