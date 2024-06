Nuovo atto di intimidazione nei confronti del prete anti-camorra don Patriciello a Caivano. Un uomo di 74 anni, Vittorio De Luca, suocero del boss Ciccarelli, armato di coltello, è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre cercava di avvicinarsi al sacerdote durante il consueto saluto ai fedeli. A renderlo noto il presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che ha espresso "solidarietà e vicinanza" al prete antimafia. "Il lavoro, insieme con l'evangelizzazione, che don Maurizio sta portando avanti è fondamentale per strappare quelle terre alla criminalità organizzata e noi saremo sempre al suo fianco in questa battaglia per la giustizia e la libertà", ha aggiunto Colosimo. De Luca è in stato di fermo di polizia mentre un coltello è stato trovato e sequestrato all'interno della chiesa dei Santa Apostoli di cui don Patriciello è parroco.

Il prefetto: "Situazione delicata, seguo minuto per minuto"

"E' una situazione delicata che io sto seguendo minuto dopo minuto, però con grande serenità da parte di Don Maurizio perché sa che al suo fianco c'è lo Stato" ha commentato il prefetto di Napoli Michele di Bari. "Certamente - ha proseguito - l'episodio che è accaduto a don Maurizio Patriciello ci impone una riflessione sulla sicurezza di questa persona impegnatissima, non a caso personalmente gli sono vicino quasi tutti i giorni". Sul possibile rafforzamento della scorta a don Patriciello, il prefetto ha detto: "In questi casi c'è una sensibilità".