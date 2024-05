Giorgia Meloni torna a Caivano. Oggi, 28 maggio, la premier è nel comune campano – diventato per il governo un simbolo della lotta alla criminalità organizzata – per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo ex Delphinia, tra le cui rovine la scorsa estate due bambine di 10 e 12 anni erano state violentate. Fu proprio quell’episodio a portare il parroco della chiesa di San Paolo don Maurizio Patriciello a lanciare un appello alla premier per andare al Parco Verde, rione popolare di Caivano noto alle cronache per episodi di spaccio e di violenza. Da lì prese il via l'iter per la stesura di quello che è stato battezzato dl Caivano, testo di legge che punta a contrastare la criminalità giovanile.