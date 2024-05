Momento di tensione e imbarazzo a Caivano, dove la premier Giorgia Meloni si è recata per l’inaugurazione del centro sportivo al Parco Verde e ha incontrato il governatore, con cui in passato non sono mancati gli screzi

“Presidente De Luca, quella stronza della Meloni. Come sta?”. Momento di tensione e imbarazzo a Caivano, dove la premier Giorgia Meloni si è recata per l’inaugurazione del centro sportivo al Parco Verde. Al momento di salutare il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con cui in passato non sono mancati gli screzi, la presidente del Consiglio, avvicinandosi per porgere la mano, ha pronunciato proprio quelle parole.

L'insulto di De Luca contro Meloni

Il riferimento è all’insulto che il governatore aveva "riservato" alla premier a Roma, durante la manifestazione della Campania contro l'autonomia differenziata dello scorso 16 febbraio. Meloni aveva detto in quell’occasione, riferendosi a De Luca, che sarebbe stato meglio pensare a lavorare piuttosto che manifestare. La replica del governatore, davanti a centinaia di manifestanti, era stata: “Lavora tu, stronza”.

Ecco quindi come si arriva alle parole pronunciate dalla presidente del Consiglio, quasi quattro mesi dopo, in occasione del primo incontro faccia a faccia col governatore. Il quale ha risposto senza batter ciglio: "Benvenuta". E al "come sta?" della Meloni: "Bene, di salute”.