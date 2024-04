Elezioni europee 2024, da Schlein a Tajani: tutti i big candidati

Conto alla rovescia tra le forze politiche in vista del 1° maggio, quando scade il termine per la presentazione delle liste. Il segretario di Fi sarà capolista in tutte le circoscrizione, tranne nelle Isole. Atteso l'annuncio della leader dem, che ha convocato la Direzione nazionale Pd. La premier Meloni potrebbe sciogliere la riserva domenica 28 alla conferenza programmatica di FdI a Pescara. Calenda prende tempo mentre Renzi, dopo l’accordo tra Iv e +Europa, fa retromarcia. Salvini e Conte verso il no