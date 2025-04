Taranto, auto si schianta contro un albero: morti 4 giovani

E' grave il bilancio di un incidente stadale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino, a seguito del quale hanno perso la vita quattro ragazzi. Si tratta, a quanto emerso, di due giovani di 23 e 19 anni e di due ragazze minorenni. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause ancora da stabilire, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all'uscita di una curva. L'incidente è avvenuto nei pressi della centrale Enel di Lizzano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e anche la polizia stradale per i rilievi.