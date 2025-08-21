West Nile, aumentano i casi in Italia, 22 i decessi. I dati dell'Iss

Salgono a 351 i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo In Italia. Il sesto bollettino della sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) registra anche 22 decessi. Rispetto al precedente report, c’è un aumento di 76 unità, passando da 275 a 351 casi. Nel dettaglio sono 158 quelli in forma neuro-invasiva: 6 registrati in Piemonte, 8 in Lombardia, in Veneto 10, Friuli-Venezia Giulia 1, Emilia-Romagna 8, Lazio 59, Campania 54, Basilicata 2, Calabria 5, Sardegna 5. Inoltre sono 27 i casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 162 casi di febbre, due casi asintomatici e due casi sintomatici. Sono stati notificati 22 decessi (1 in Piemonte, 1 in Lombardia, 10 nel Lazio, 9 in Campania, 1 in Calabria). Salgono a 53 le Province con dimostrata circolazione del West Nile Virus appartenenti a 14 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna (non è stata confermata la positività in Liguria).