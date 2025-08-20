West Nile, Ecdc: “Italia più colpita dal virus, 80% dei casi europei”

I dati sono stati diffusi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ad oggi sono 274 i casi confermati in Italia dall’inizio della stagione: seguono la Grecia con 35 casi, la Serbia con 9, poi Francia, Romania, Ungheria e infine Bulgaria e Spagna con un solo caso accertato ascolta articolo

L’Italia è il Paese europeo più colpito dal West Nile. Ad oggi sono 274 i casi confermati di virus del Nilo dall'inizio della stagione: a dirlo sono gli ultimi dati diffusi dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Si tratta di oltre l'80% delle 335 infezioni registrate complessivamente in otto Paesi Ue, con 19 decessi in totale. Gli esperti avvertono che i contagi sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane, con un picco atteso tra fine agosto e settembre. A livello continentale, dopo l'Italia i Paesi più colpiti sono: Grecia (35 casi), Serbia (9), Francia (7), Romania (6), Ungheria (2), Bulgaria (1) e Spagna (1).

Aumenta la diffusione Nelle scorse settimane il West Nile è stato rilevato per la prima volta anche nelle province di Latina e Frosinone: un segno, per l'Ecdc, di una diffusione del virus verso nuove aree. Il rapporto del Centro europeo sottolinea che il cambiamento climatico, con estati più lunghe e inverni più miti, sta favorendo stagioni di trasmissione più intense e prolungate. E se sul West Nile si registra a livello europeo il maggior numero di casi degli ultimi tre anni, il 2025 segna un record anche di infezioni da chikungunya con 27 focolai in Europa, con 111 casi in Francia e 7 in Italia.