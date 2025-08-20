West Nile, Ecdc: “Italia più colpita dal virus, 80% dei casi europei”Salute e Benessere
I dati sono stati diffusi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ad oggi sono 274 i casi confermati in Italia dall’inizio della stagione: seguono la Grecia con 35 casi, la Serbia con 9, poi Francia, Romania, Ungheria e infine Bulgaria e Spagna con un solo caso accertato
L’Italia è il Paese europeo più colpito dal West Nile. Ad oggi sono 274 i casi confermati di virus del Nilo dall'inizio della stagione: a dirlo sono gli ultimi dati diffusi dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Si tratta di oltre l'80% delle 335 infezioni registrate complessivamente in otto Paesi Ue, con 19 decessi in totale. Gli esperti avvertono che i contagi sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane, con un picco atteso tra fine agosto e settembre. A livello continentale, dopo l'Italia i Paesi più colpiti sono: Grecia (35 casi), Serbia (9), Francia (7), Romania (6), Ungheria (2), Bulgaria (1) e Spagna (1).
Aumenta la diffusione
Nelle scorse settimane il West Nile è stato rilevato per la prima volta anche nelle province di Latina e Frosinone: un segno, per l’Ecdc, di una diffusione del virus verso nuove aree. Il rapporto del Centro europeo sottolinea che il cambiamento climatico, con estati più lunghe e inverni più miti, sta favorendo stagioni di trasmissione più intense e prolungate. E se sul West Nile si registra a livello europeo il maggior numero di casi degli ultimi tre anni, il 2025 segna un record anche di infezioni da chikungunya con 27 focolai in Europa, con 111 casi in Francia e 7 in Italia.
Ecdc: “Malattie da zanzare stanno diventando normalità”
In questo contesto influenzato anche dal cambiamento climatico, la direttrice dell'Ecdc, Pamela Rendi-Wagner, ha avvertito che “l'Europa sta entrando in una nuova fase, in cui la trasmissione delle malattie trasmesse dalle zanzare diventa la normalità". L'Agenzia ha quindi diffuso nuove linee guida per rafforzare la sorveglianza e il controllo dei vettori, invitando cittadini e autorità sanitarie a intensificare le misure di prevenzione. In particolare alla popolazione delle aree colpite (con maggiore attenzione a bambini, anziani e persone fragili) il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie raccomanda di proteggersi dalle punture di zanzara usando repellenti, indossando indumenti coprenti e installando zanzariere. Per il West Nile non esistono vaccini disponibili per l'uomo, ricorda, mentre per la chikungunya sono in fase di sviluppo nuove immunizzazioni.
West Nile, cosa sapere sul virus trasmesso dalla zanzara
I casi nel Lazio riaccendono l'allarme sul virus trasmesso anche dalle comuni zanzare notturne. Diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America, negli ultimi anni sta circolando anche in Italia. L’Iss spiega che è grave solo in anziani e fragili, con alcuni casi che si rivelano spesso asintomatici