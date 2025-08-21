Turbolenze su volo Alicante-Roma: atterraggio di emergenza a Bologna

Attimi di paura ma tutto si è concluso nel migliore dei modi per i passeggeri di un aereo partito da Alicante e diretto a Roma Fiumicino, costretto a un atterraggio di emergenza a causa delle forti turbolenze. Il maltempo che ieri si è abbattuto sulla Capitale ha coinvolto anche il volo WizzAir W46038 che, dopo aver più volte tentato inutilmente l’atterraggio nello scalo romano, ha poi dovuto fare rotta su Bologna. Momenti di panico per i passeggeri che, come si sente nel video diffuso sui social da un utente che si trovava a bordo del velivolo, hanno iniziato a urlare: tra loro anche alcuni bambini che sono scoppiati a piangere spaventati. Non sono segnalate persone ferite.

La nota di WizzAir

La stessa compagnia aerea in una nota ha confermato quanto accaduto sul volo di ieri. "Il volo Wizz Air W4 6038 da Alicante a Roma Fiumicino del 20 agosto - si legge - è stato dirottato sull’Aeroporto di Bologna dopo che non è stato possibile atterrare in sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino. L’aeromobile è atterrato a Bologna in sicurezza e senza inconvenienti alle ore 03:57 locali. Ai passeggeri è stato fornito il trasporto via terra da Bologna a Roma. È stato inoltre comunicato loro che, qualora avessero organizzato autonomamente il trasporto via terra, avrebbero avuto diritto a un rimborso in conformità alla normativa europea". Le condizioni meteorologiche, sottolinea la compagnia, "non dipendono dalla compagnia aerea e la sicurezza rimane la massima priorità di Wizz Air". La compagnia conferma inoltre che "si tratta di una procedura standard nel caso in cui le condizioni non siano ideali per un atterraggio sicuro. Wizz Air ringrazia i propri piloti e i membri dell’equipaggio di cabina per aver garantito la sicurezza di tutti durante le turbolenze e per aver preso la giusta decisione di dirottare il volo su Bologna".