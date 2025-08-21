Turbolenze su volo Alicante-Roma: atterraggio di emergenza a Bologna

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turbolenze causa maltempo sul volo Alicante-Roma: atterraggio di emergenza a Bologna

Cronaca
@italo_papi via X

Il volo WizzAir, partito dalla città spagnola e diretto a Fiumicino, è stato costretto a dirottare sullo scalo dell’Emilia-Romagna dopo aver più volte tentato inutilmente di atterrare nella Capitale. Le immagini sono girate sui social, diffuse da un utente che si trovava a bordo del velivolo

ascolta articolo

Attimi di paura ma tutto si è concluso nel migliore dei modi per i passeggeri di un aereo partito da Alicante e diretto a Roma Fiumicino, costretto a un atterraggio di emergenza a causa delle forti turbolenze. Il maltempo che ieri si è abbattuto sulla Capitale ha coinvolto anche il volo WizzAir W46038 che, dopo aver più volte tentato inutilmente l’atterraggio nello scalo romano, ha poi dovuto fare rotta su Bologna. Momenti di panico per i passeggeri che, come si sente nel video diffuso sui social da un utente che si trovava a bordo del velivolo, hanno iniziato a urlare: tra loro anche alcuni bambini che sono scoppiati a piangere spaventati. Non sono segnalate persone ferite.

La nota di WizzAir

La stessa compagnia aerea in una nota ha confermato quanto accaduto sul volo di ieri. "Il volo Wizz Air W4 6038 da Alicante a Roma Fiumicino del 20 agosto - si legge - è stato dirottato sull’Aeroporto di Bologna dopo che non è stato possibile atterrare in sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino. L’aeromobile è atterrato a Bologna in sicurezza e senza inconvenienti alle ore 03:57 locali. Ai passeggeri è stato fornito il trasporto via terra da Bologna a Roma. È stato inoltre comunicato loro che, qualora avessero organizzato autonomamente il trasporto via terra, avrebbero avuto diritto a un rimborso in conformità alla normativa europea". Le condizioni meteorologiche, sottolinea la compagnia, "non dipendono dalla compagnia aerea e la sicurezza rimane la massima priorità di Wizz Air". La compagnia conferma inoltre che "si tratta di una procedura standard nel caso in cui le condizioni non siano ideali per un atterraggio sicuro. Wizz Air ringrazia i propri piloti e i membri dell’equipaggio di cabina per aver garantito la sicurezza di tutti durante le turbolenze e per aver preso la giusta decisione di dirottare il volo su Bologna".

Le immagini riprese dall'utente a bordo del volo WizzAir
Le immagini riprese dall'utente a bordo del volo WizzAir - @italo_papi via X

Cronaca: Ultime notizie

Strage di Nizza, coppia sopravvissuta è 'Vittima di terrorismo'

Cronaca

Nonostante lo Stato francese avesse riconosciuto subito la loro condizione, quello italiano si...

Turbolenze su volo Alicante-Roma: atterraggio di emergenza a Bologna

Cronaca

Il volo WizzAir, partito dalla città spagnola e diretto a Fiumicino, è stato costretto a...

Bimbo di due anni sfugge al controllo e annega in piscina nel Ragusano

Cronaca

La tragedia è avvenuta nella casa di villeggiatura di famiglia del piccolo a Caucana, frazione...

Morto il ragazzo ferito in rissa in spiaggia nel Crotonese

Cronaca

È morto a 22 anni Filippo Verterame, colpito con una coltellata durante una rissa in spiaggia a...

Morto Ampelio Bucci, il pioniere del vino Verdicchio aveva 89 anni

Cronaca

Il pioniere del Verdicchio dei Castelli di Jesi, è scomparso all’età di 89 anni, ricordato come...

Cronaca: i più letti