Bimbo di due anni sfugge al controllo e annega in piscina nel Ragusano

Salute e Benessere

Il 25 luglio 2023 è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. Secondo l’Oms, nell’ultimo decennio i morti sono stati circa 2,5 milioni. Le vittime più frequenti sono i bambini tra uno e 4 anni, seguiti da quelli di età compresa tra 5 e 9 anni. Per quanto riguarda l’Italia, secondo l’Iss nel periodo 2015-2019 ci sono stati 2mila incidenti e 1.200 morti. E anche quest’estate si registrano già diverse vittime. Ecco le regole da seguire per cercare di evitare gli incidenti