Bimbo di due anni sfugge al controllo e annega in piscina nel Ragusano

La tragedia è avvenuta nella casa di villeggiatura di famiglia del piccolo a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. I soccorritori intervenuti non sono riusciti a rianimarlo
Un bimbo di due anni è annegato oggi in una piscina situata nella casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Il bimbo, nato a Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all'attenzione degli adulti presenti. Il padre e i nonni del bimbo gestiscono un oleificio nella zona. Avvertito il 118, i sanitari hanno provato a lungo a rianimare il bimbo, ma non c'è stato nulla da fare.
