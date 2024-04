Lega, Vannacci capolista in Italia centrale alle Europee

"Il leader della Lega Matteo Salvini è a Roma e sta lavorando alle liste in vista delle elezioni Europee: il generale Roberto Vannacci, la cui candidatura ha suscitato grande interesse anche in mondi esterni al partito, sarà capolista nella circoscrizione di sua residenza ovvero l'Italia centrale". Lo ha precisato la Lega dopo che, nelle scorse ore, era stata ufficializzata la sua candidatura .

La candidatura ufficializzata da Salvini

"Sono contento che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere anche il generale Vannacci, in nome della libertà e del patriottismo". Queste le parole con cui il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva confermato in via ufficiale la candidatura Vannacci, intervenendo durante la presentazione del suo libro Controvento, all'Istituto dei Ciechi di Milano. "Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo", aveva poi aggiunto il leader della Lega.