"Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori": è l'ironica dichiarazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando ad Affaritaliani.it la candidatura da indipendente del generale Roberto Vannacci nelle liste della Lega, in tutta Italia, alle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno. "Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo", ha annunciato invece ieri il leader della Lega Matteo Salvini a Milano. Mentre il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani la candidatura Vannacci "è totalmente inopportuna e assurda, ma meno ne parliamo e meglio perché nella mediaticità della società di oggi più ne parliamo, più facciamo il loro gioco".

Il libro e l'inchiesta

Vannacci, toscano, 56 anni, 37 passati in divisa con il basco dei parà, al suo attivo missioni in teatri ad alto rischio come la Somalia, l'Afghanistan, l'Iraq, è diventato un personaggio appetibile per la politica nell'agosto scorso, con la pubblicazione del suo libro autoprodotto, 'Il mondo al contrario', caso letterario da oltre 200 mila copie sull'onda delle polemiche per alcuni controversi passaggi omofobi e razzisti. A dicembre scorso è stata aperta un'inchiesta.