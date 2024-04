Salvini: “Vannacci candidato con la Lega alle Europee”

L’annuncio da parte del leader della Lega all’Istituto dei Ciechi di Milano, dove stava presentando il suo libro. "Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega", il commento del generale ascolta articolo

"Sono contento che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere anche il generale Vannacci, in nome della libertà e del patriottismo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ufficializzando così la candidatura di Roberto Vannacci durante la presentazione del suo libro Controvento all'Istituto dei Ciechi di Milano. Salvini ha poi proseguito dicendosi "contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo".

Vannacci: "Confermo la mia stima e sottoscrivo" Vannacci è autore del controverso libro (autopubblicato) Il mondo al contrario, in cui ha espresso idee misogine, omofobe e razziste. L’ipotesi di una sua candidatura circolava da tempo, ma non era mai stata ufficializzata. "Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega", ha commentato Vannacci. leggi anche Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa nei mesi a Mosca

Le reazioni Iniziano intanto a diffondersi le reazioni da parte degli esponenti di governo e dell’opposizione. "Chi ha le energie, la forza e volontà di partecipare a progetto di rinnovamento dell'Europa e sta con noi lo dobbiamo portare avanti. Io credo che abbiamo bisogno di persone che possano portare energia e voti in un momento storico in cui dobbiamo andare a cambiare l'Europa", ha commentato Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità. Diverso il tono dell’opposizione, con il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli che parla di provocazione: "Dall'Istituto dei Ciechi a Milano, come una provocazione alla Giornata della Liberazione il vicepremier e segretario della Lega Salvini annuncia la candidatura del generale Vannacci. Questa decisione porta un partito di governo a fare propri i programmi xenofobi contro i gay, contro chi è migrante, contro gli ambientalisti. La Meloni dovrà dirci se condivide la linea xenofoba della Lega e lo slogan di più Italia meno Europa". Critiche su X anche da Alessandro Zan, deputato Pd e candidato alle prossime elezioni europee: “L'annuncio della candidatura di Vannacci da parte della Lega nel giorno della Festa di Liberazione è un ulteriore schiaffo della destra di governo alla memoria e ai valori antifascisti. Orgoglioso di portare avanti in questa campagna elettorale idee esattamente opposte alle sue". ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24 leggi anche Vannacci, nuovo incarico dopo polemiche. Difesa: Non è promozione