Caos treni, da Schlein a Conte, le opposizioni attaccano Salvini

La circolazione ferroviaria in Italia sta vivendo un sabato nero. Dal mattino un guasto alla linea aerea del nodo di Milano sta causando ritardi e cancellazioni sulla rete dei treni. I disagi stanno interessando le stazioni, con tanti passeggeri fermi da ore. E in parallelo è esplosa la polemica politica. Le opposizioni sono compatte nel criticare il ministro dei Trasporti e della Infrastrutture Matteo Salvini.

Schlein: “Solo spostamento che guarda Salvini è il suo”

In una nota, la segretaria del Pd Elly Schlein scrive: "Ritardi e cancellazioni anche oggi. Trenitalia suggerisce di evitare spostamenti. E intanto l'unico spostamento che interessa al ministro Salvini è il suo, al Ministero degli Interni. Il peggior ministro dei Trasporti della storia che si preoccupa solo di come passare da una poltrona all'altra mentre l'Italia non riesce a muoversi per viaggiare, andare a lavorare o a studiare. Un disastro".

Conte: “Salvini pensa a satelliti Musk invece che a treni italiani”

Il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, scrive su Facebook: "Il Ministro dei Trasporti Salvini forse si è perso con lo sguardo per aria, alla ricerca dei satelliti di Musk da sponsorizzare. Dovrebbe invece avere lo sguardo ben saldo sulle nostre stazioni ferroviarie: oggi un'altra giornata nera di ritardi dei treni nell'indifferenza più totale. Mentre circa 15 miliardi vengono congelati fra annunci e propaganda sul progetto del Ponte sullo Stretto, vecchio e pieno di criticità, i trasporti per gli italiani sono un inferno quotidiano".