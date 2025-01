Treni, caos in Centrale a Milano per guasto elettrico: ritardi

Intervento tecnico in corso sul nodo ferroviario del capoluogo lombardo. La circolazione è sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna. Regolare invece la Milano-Torino. Diversi i convogli già cancellati. Trenitalia chiede di "limitare o evitare gli spostamenti non necessari"

È caos in stazione Centrale a Milano per un guasto alla linea elettrica del nodo ferroviario del capoluogo lombardo. Intervento tecnico in corso tra Milano Centrale e Milano Lambrate. La circolazione è sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna. Coinvolti i treni dell'Alta velocità, Intercity e Regionali. Si registrano ritardi dai 10 ai 120 minuti. Regolare invece la linea Milano-Torino.

I treni coinvolti

I problemi sono cominciati all'alba di oggi, 11 gennaio. Tredici i treni dell'Alta velocità in coda, sui 15 in ritardo, e quattro già cancellati. Trenitalia ha comunicato che i treni al momento fermi sono "FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:13); FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:08); FR 9707 Milano Centrale (7:45) - Trieste Centrale (13:08). Non fermerà a Centrale il treno FR 9710 Genova Brignole (6:58) - Venezia Santa Lucia (11:12)". Ci sono tuttavia anche altre variazioni o soppressioni: informazioni più precise sono presenti sui siti web di Rfi e delle imprese ferroviarie. Come riporta il Corriere della Sera, Trenitalia ha chiesto di "evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili".