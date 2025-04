Maltempo, allerta rossa su Lombardia ed Emilia-Romagna. Po monitorato

Anche a Pasqua forti perturbazioni sul Centro-Nord, con la Protezione civile in allarme per possibili rischi idrogeologici. Cremonese e Reggiano in ansia per il passaggio della piena del fiume. Paura nella piana di Domodossola per la caduta di 30mila metri cubi di sassi e rocce: nessun ferito

Nessuna tregua dal maltempo anche nella domenica di Pasqua , che vede ancora forti perturbazioni sul Centro-Nord, con la Protezione civile che ha diramato un'allerta rossa per rischio idraulico in alcune zone di Lombardia ed Emilia-Romagna (dove i fiumi vengono tenuti sotto osservazione) e arancione per altre aree delle medesime Regioni. Allerta gialla su Toscana, Valle d'Aosta, Veneto e Piemonte, dove una maxi-frana ha colpito la piana di Domodossola, senza però causare feriti ( LE PREVISIONI METEO ).

Monitorata la piena del Po a Cremona

L'ondata di piena del Po - per la quale ieri, sabato 19 aprile, l'allerta era salita da arancione a rossa - è passata nelle scorse ore a Cremona, dove il livello del fiume ha raggiunto i tre metri e ottanta centimetri sopra lo zero idrometrico. L'acqua ha invaso le canottieri rivierasche, oltre alle golene. L'attenzione si sposta ora nella zona di Casalmaggiore (Cremona), dove la piena è attesa all'ora di pranzo e, secondo le previsioni, potrebbe superare la terza soglia di criticità. "Avevamo già messo in sicurezza le attrezzature - spiegano i referenti dei circoli sportivi - ma i danni non mancano e potremo quantificarli solo nelle prossime ore. Certamente abbiamo davanti ore di lavoro per ripulire tutto da fango e detriti". Monitorati anche i ponti della città - dove è tornato il sole - per la presenza attorno ai piloni di legname e altri rifiuti.

Allerta anche nel Reggiano

Allerta rossa anche nella zona di Reggio Emilia dove, nel pomeriggio, è atteso il transito della piena del Po. La maggior parte delle golene è già allagata e sono stati annullati diversi eventi pasquali in programma sui lidi reggiani, anche se al momento non c'è particolare allarme per la popolazione. Sabato mattina, il livello del fiume ha già toccato il livello di guardia di cinque metri e mezzo a Boretto. In serata si prevede che arrivi fino a sette metri. La vigilanza sugli argini è massima: da Brescello a Luzzara, nei Comuni dell'asta del Po è pronta la distribuzione di sacchi di sabbia per scongiurare allagamenti. In molti casi le zone lungo il fiume sono state interdette alla circolazione.