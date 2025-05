Torino, 19enne ucciso con una coltellata in strada

L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30 in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Indaga la polizia

Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato.