Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Un blackout di quasi 12 ore ha paralizzato negli scorsi giorni alcuni paesi europei. Le cause non sono ancora note, ma sarebbe stato escluso un cyberattacco. Cinque le vittime indirette. Intanto sui social si sono rincorse immagini che hanno mostrato un ritorno alla vita senza tecnologia, con le persone che si sono riversate nelle strade attendendo insieme, tra varie attività all’aria aperta, il ritorno dell’elettricità.

Città del Vaticano si prepara al Conclave , che “non sarà un Conclave lungo”, secondo le dichiarazioni di alcuni cardinali. Mentre si mettono a punto gli ultimi dettagli , cambia il numero di elettori che entreranno nella Cappella Sistina, dopo alcuni forfait per motivi di salute. Un celebre regista ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà delle conversazioni con Papa Francesco , compresa quella che i registi del film hanno definito "l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema".

Donald Trump, circa i dazi , ha anticipato che potrebbe essersi trovato un accordo con un Paese “che sta andando alla grande”.

Una città israeliana è stata colpita da un vasto incendio, di cui ancora non si conosce l'origine, scoppiato in concomitanza con un appello rivolto da Hamas ai suoi sostenitori attraverso Telegram.

L’Ucraina piange la morte di una giovane giornalista uccisa durante la prigionia russa, il cui corpo è stato riconsegnato a due anni di distanza, senza organi e con evidenti segni di torture.

In vista dell'estate è stata rilasciata la World's 50 Best Beaches 2025, che ha messo in fila le spiagge più belle del mondo. La donna più anziana del mondo, invece, è una bisnonna di 115 anni. La nuova titolare del record di longevità si chiama Ethel Caterham ed è nata il 21 agosto del lontano 1909.

Infine, la musica. Un artista italiano ha annunciato sui social un concerto live al Circo Massimo, palleggiando con Totti, ex bandiera della AS Roma, squadra del cuore del cantante.

