Blackout in Spagna e Portogallo, lento ritorno a normalità. LIVE

L'energia elettrica sta gradualmente tornando alla normalità in Spagna e Portogallo, dopo quasi 12 ore di un gigantesco blackout (LE FOTO - I VIDEO) che ha letteralmente paralizzato tutta la penisola iberica. Poco dopo la mezzanotte, l'operatore di rete REE ha detto che nella Spagna continentale è stato ripristinato il 61,35% della fornitura nazionale di energia elettrica. Il primo ministro Pedro Sanchez non è stato in grado di dire quando l'intera rete nazionale tornerà operativa, né ha saputo fornire una spiegazione delle cause di questo blackout. "Nessuna ipotesi è esclusa" ha detto, compresa quella di un attacco hacker ma secondo il gestore portoghese Ren il blackout sarebbe stato originato da un raro fenomeno noto come vibrazione atmosferica indotta, conseguenza delle “variazioni estreme di temperature in Spagna”.

