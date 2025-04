Spagna e Portogallo in crisi per il maxi blackout, tutti i video

Metro e seggiovie evacuate, semafori in tilt, aerei in ritardo e centrali nucleari ferme. Questo è il bilancio del vasto blackout (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) che ha colpito (FOTO) la Penisola Iberica e il Sud della Francia. Sui canali internazionali e sui social media vengono condivisi numerosi video dei disagi creati dalla mancanza di elettricità: dal caos per le strade alle persone costrette a camminare nei tunnel della metro. L’emergenza sarebbe stata causata da una forte oscillazione che avrebbe causato la disconnessione della rete spagnola dal resto del sistema elettrico europeo. I tempi per risolvere il problema rientrerebbero tra le 6 e le 10 ore. Intanto le autorità spagnole hanno invitato i cittadini a rimanere a casa finché non sarà rientrata l’emergenza.