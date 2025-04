Blackout Spagna e Portogallo, cos'è la vibrazione atmosferica indotta?

Lunedì 28 aprile la Spagna, il Portogallo e parte della Francia del sud sono piombate nel buio alle 12.30 a causa di un maxi blackout che ha lasciato l'intera penisola iberica senza elettricità, mandando in tilt treni, aeroporti, metropolitane e intere città, alle prese con semafori spenti ed enormi difficoltà di comunicazione, senza internet e con i cellulari che si sono scaricati. Mentre in queste ore l’elettricità viene via via ripristinata (GLI AGGIORNAMENTI LIVE), le cause del blackout sono ancora incerte. "Nulla può essere escluso", ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez. All’inizio si è parlato di un sabotaggio o un attacco hacker, poi di un guasto. Il gestore della rete elettrica portoghese, invece, ha ipotizzato un fenomeno noto come "vibrazione atmosferica indotta": legato a variazioni estreme delle temperature nell'entroterra spagnolo, ha spiegato, provoca guasti di sincronizzazione tra i sistemi elettrici "causando successive perturbazioni lungo la rete europea interconnessa". Per cercare di capire meglio cos’è la vibrazione atmosferica indotta, abbiamo chiesto all’esperto Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.