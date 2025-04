Maxi blackout di elettricità e Internet in Spagna e Portogallo

Un'importante interruzione di corrente elettrica ha colpito Spagna e Portogallo, lasciando milioni di persone senza elettricità. L'erogazione elettrica nel paese iberico, secondo quanto rivelano le agenzie, è stata interrotta intorno alle 12.50 per cause sconosciute. Interrotti tutti i servizi di collegamento Internet. Secondo quanto riporta El Pais, a Madrid, il servizio della metropolitana è interrotto, disagi anche all'aeroporto di Barajas. Al momento, anche il servizio della rete Madrid Cercanias è fuori servizio. A livello stradale, i semafori non funzionano, mentre i supermercati non lasciano entrare più clienti come misura di sicurezza.

A seguito del blackout generale che ha colpito la Spagna, le centrali nucleari del Paese (cinque con sette reattori in funzione) hanno smesso di produrre elettricità. Lo ha riferito El Pais, spiegando che per motivi di sicurezza è stata interrotta la produzione e la fornitura di energia elettrica alla rete. Secondo fonti del Consiglio di sicurezza nazionale, in ogni caso i sistemi interni di ogni centrale devono restare operativi e gli impianti stanno utilizzando gruppi elettrogeni per alimentarli.