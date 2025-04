Blackout in Spagna, cosa è successo e cosa sappiamo

Introduzione

Un mega blackout ha colpito l’intera Spagna oggi poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo e in alcune zone dalla Francia. Le autorità spagnole hanno chiesto ai cittadini di restare a casa. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciando senza corrente l’aeroporto di Barajas. L’interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche. Siviglia è esplosa in un applauso quando alle 15:56 è tornata la luce, dopo oltre quattro ore di blackout che hanno mandato in tilt la città. Ma cosa ha causato il blackout? Ecco le ipotesi e cosa sappiamo