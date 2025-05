Dazi, Standard & Poor's taglia stime del Pil mondiale: shock a sistema

La crescita mondiale viene tagliata per il 2025 dello 0,3%, al 2,7%, per il 2026 dello 0,4%, al 2,6%, e per il 2027 dello 0,1% al 3,3%. Tagliato dello 0,5%, all'1,5%, il Pil Usa nel 2025, dello 0,1%, allo 0,8%, quello dell'Eurozona, dello 0,1%, allo 0,5%, quello dell'Italia

Ancora previsioni negative alla luce dei dazi americani e delle turbolenze dei mercati. L'agenzia internazionale di rating S&P ha infatti tagliato le stime del Pil globale. Le nuove previsioni includono la tariffa del 10% su tutte le importazioni provenienti da tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, ma non quelle specifiche per paese che sono state sospese per 90 giorni; un dazio del 25% sulle importazioni statunitensi di automobili, acciaio, alluminio, prodotti farmaceutici e semiconduttori; e i dazi tra gli Stati Uniti (145% sulle importazioni cinesi) e la Cina (125% sulle importazioni statunitensi). Si tratta di "uno shock al sistema, con impatti concentrati sulla fiducia e sulla formazione dei prezzi" e da cui l'economia reale "sarà sicuramente influenzata" anche se "resta da capire in quale misura". La crescita mondiale viene tagliata per il 2025 dello 0,3%, al 2,7%, per il 2026 dello 0,4%, al 2,6%, e per il 2027 dello 0,1% al 3,3%. Tagliato dello 0,5%, all'1,5%, il Pil Usa nel 2025, dello 0,1%, allo 0,8%, quello dell'Eurozona, dello 0,1%, allo 0,5%, quello dell'Italia. In particolare, la Germania vedrà la sua economia crescere dello 0,1% nel 2025 (-0,2%) e dell'1,2% nel 2026.