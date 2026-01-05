Prosegue la corsa del metallo rosso che nella seduta odierna ha raggiunto un valore mai segnato prima. Ecco le ragioni e le possibili prospettive per il 2026

Il rame prosegue la sua corsa e per la prima volta tocca i 13.000 dollari a tonnellata. La scorsa settimana il metallo rosso aveva chiuso a quota 12.600, proseguendo così il forte rialzo dello scorso anno in cui ha segnato un +42%: il miglior risultato annuale dal 2009. Il rally del 2025 è stato guidato da una domanda esplosiva legata al boom dell’intelligenza artificiale, interruzioni nell’offerta mineraria e un accumulo di scorte negli USA per timori di tariffe.

Il recente sciopero nella miniera di Mantoverde in Cile è stata solo l'ultima interruzione sull'approvvigionamento, in un momento di espansione della domanda globale del rame che ha un uso molto ampio e la cui domanda secondo molti osservatori ed analisti è destinata ad aumentare. Lo scenario geopolitico resta il fattore di maggiore incertezza e fonte potenziale di maggiore volatilità. Non a caso, alla fine dello scorso anno molte case d’affari internazionali vedevano i prezzi 2026 attorno ai valori attuali, spinti sin dai primi giorni dell’anno in area record proprio per via delle tensioni internazionali. “Cautela” resta dunque parola d’obbligo.