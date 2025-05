Conclave, come funziona la fumata bianca o nera per la nomina del Papa

Come da tradizione, i vigili del fuoco vaticani hanno sistemato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina, dove si riuniranno i cardinali dal 7 maggio. Dalla canna fumaria usciranno poi le cosiddette "fumate" che indicheranno l'esito delle votazioni in Conclave: nera, se il nuovo Papa non è stato ancora eletto, e bianca, se la nomina è avvenuta. Ma come funziona precisamente? Vediamolo insieme

Il Conclave è sempre più vicino e in Vaticano ci si prepara all'elezione del successore di Papa Francesco. Come da tradizione, i vigili del fuoco vaticani hanno sistemato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina, all'interno della quale si riuniranno i cardinali a partire dal 7 maggio. Dalla canna fumaria usciranno poi le cosiddette "fumate" che indicheranno l'esito delle votazioni in Conclave: nera, se il nuovo pontefice non è stato ancora eletto, e bianca, se la nomina è avvenuta. Ma come funziona precisamente? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il Conclave e il comignolo sulla Sistina

Il comignolo installato sul tetto della Cappella Sistina La canna fumaria viene collegato a due stufe nella Cappella Michelangiolesca: una in ghisa, utilizzata per la prima volta durante il Conclave del 1939, che servirà a bruciare le schede degli scrutini, e una più moderna, del 2005, che verrà impiegata per dare fuoco ai fumogeni che dovrebbero generale il colore nero, in caso di non elezione, o quello bianco, se il successore di Papa Bergoglio è stato nominato. Fino al 2005 era in uso anche la fumata gialla, per segnalare il corretto funzionamento della stufa.

La storia delle “fumate”

La storia delle fumate è ricca di aneddoti, legati soprattutto al fatto che in passato il colore proveniente dal comignolo non era sempre evidente. Dall'elezione di Ratzinger del 2005, si è deciso quindi di accompagnare la fumata bianca, che segnala la scelta di un nuovo Papa, con il suono a distesa delle campane, per rendere il messaggio dalla Sistina chiaro e inequivocabile. Il comignolo, dotato di luci per evidenziare un'eventuale fumata serale, dovrebbe avere una telecamera dei media vaticani puntata a pochi metri che documenta il rituale.

Come si ottiene il colore

Per ottenere il colore della fumata si usano combinazioni chimiche. In particolare, per il colore nero vengono impiegati perclorato di potassio, antracene e zolfo. Per quella bianca invece, si uniscono clorato di potassio, lattosio e colofonia per il bianco. Dal 2005 l'impiego della seconda che accompagna la fumata papale permette di impiegare fumogeni artificiali per intensificare le tonalità del colore.