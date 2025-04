Papa Francesco, fedeli in coda per l’omaggio alla tomba

Dalle prime ore dell’alba migliaia di persone si sono messe in fila fuori dalla basilica per dare un ultimo saluto al Pontefice davanti al luogo della sua sepoltura. Famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi: tutti silenziosamente stanno tributando un commosso ricordo a pochi passi dal loculo della navata laterale in cui è tumulato Bergoglio