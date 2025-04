Novendiali, cosa sono le celebrazioni in suffragio di Papa Francesco

Introduzione

L'antica consuetudine prevede che per nove giorni consecutivi si svolgano particolari celebrazioni della messa in suffragio del Pontefice defunto, a partire dalla Messa esequiale. Queste celebrazioni sono aperte a tutti e prevedono ogni giorno la partecipazione di un gruppo diverso, tenuto conto dei suoi legami con il Pontefice. Questa varietà di assemblee - sottolinea il maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, mons. Diego Ravelli, "mostra, in un certo modo, sia l'ambito del ministero del supremo Pastore sia l'universalità della Chiesa di Roma”. Ecco cosa sapere.