Addio Papa Francesco, il rito della chiusura della bara. VIDEO

A presiedere, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, è stato il camerlengo Kevin Joseph Farell. Un rito più snello per scelta dello stesso Pontefice che ha deciso di cancellare la consuetudine delle tre bare

Ieri alle 20 nella Basilica di San Pietro si è svolto il rito di chiusura della bara di Papa Francesco che precede la "terza stazione", quella della tumulazione. A presiedere, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, è stato il camerlengo Kevin Joseph Farell. Un rito più snello per scelta dello stesso Pontefice che ha deciso di cancellare la consuetudine delle tre bare. È stata utilizzata un'unica bara in legno rivestita di zinco. Prima della chiusura della bara il volto del Papa è stato coperto con un velo di seta, inoltre nel feretro è stata collocata una "borsa con le monete" coniate durante il pontificato, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Nella bara presente anche un tubo in metallo contenente il Rogito, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Vescovo di Roma.