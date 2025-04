Funerali di Papa Francesco, i momenti più significativi. VIDEO

Dall’ovazione dei fedeli lungo tutto il percorso del feretro alla bara per le vie di Roma sulla papamobile. Ma anche la presenza dei più importanti leader del mondo sul sagrato di Piazza San Pietro e gli applausi all'omelia del cardinale Giovanni Battista Re che ha esortato a "Costruire ponti, non muri"

Duecentocinquantamila persone in piazza San Pietro e 150mila lungo il percorso del feretro che è stato tumulato nella basilica di Santa Maria Maggiore hanno dato l'ultimo saluto a Roma a Papa Francesco. Al funerale 220 cardinali e i grandi delle Terra con il popolo di Francesco che gli ha reso omaggio affollando via della Conciliazione e tutta l'area del Vaticano (LE FOTO). Cinquemila i concelebranti del rito presieduto in Piazza San Pietro dal cardinale Re e 160 le delegazioni con i leader della Terra. Applausi dei fedeli ai passaggi dell'omelia in cui il decano dei porporati ha ricordato nel Pontificato di Bergoglio l'impegno a creare “ponti e non muri”: “Ha scelto di donarsi fino all'ultimo” ha detto Re ricordando l'ultimo bagno di folla nel giorno di Pasqua a San Pietro. Migliaia di persone si sono assiepate lungo il percorso che dal Vaticano ha portato il feretro di Bergoglio a Santa Maria Maggiore dove il Pontefice è stato tumulato. Davanti alla basilica mariana l'incontro con migranti, rifugiati, detenuti e clochard (LO SPECIALE).