Funerale Papa, Bergoglio sepolto con le scarpe che usava abitualmente

Questa, in coerenza con le altre indicazioni lasciate, la scelta del Pontefice per la sua sepoltura

Non preziose babbucce simbolo di potere come da tradizione, ma delle normali scarpe ortopediche nere, consunte dall'uso. Questa, in coerenza con le altre indicazioni lasciate, la scelta di Papa Francesco per la sua sepoltura.

Si tratta delle scarpe nere utilizzate nel corso degli ultimi anni per le sue uscite pubbliche. Sono modeste, in linea con le altre scelte di Bergoglio per le sue esequie: niente catafalco per l'ostensione della salma, una sola bara anziché tre e la tumulazione il più vicino possibile alla terra (I FUNERALI DI PAPA FRANCESCO IN DIRETTA).