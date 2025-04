Papa Francesco: gli oggetti e i segni di fede presenti nella bara

Papa Francesco giace vestito con gli abiti liturgici previsti per la sepoltura di un Pontefice: una casula rossa, segno del sacrificio e della liturgia dei defunti, il pallio e la mitra bianca sul capo. Nulla di nuovo è stato confezionato per l’occasione: come confermato dallo stilista Filippo Sorcinelli, la casula è di repertorio, già in uso in sacrestia, mentre la mitra, realizzata tempo fa dal suo laboratorio, era tra quelle normalmente utilizzate. Una scelta precisa, voluta dallo stesso Francesco, fedele alla sua linea di essenzialità e semplicità pur nel rispetto delle regole vaticane