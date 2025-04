Papa Francesco: fu la Madonna a dirmi “pensa alla tua sepoltura”

Cardinale Mackrikas: "Ha scelto un posto umile come era lui"

"Papa Francesco disse inizialmente no alla proposta di fare la sua sepoltura nella basilica vaticana di Santa Maria Maggiore. Ma una settimana dopo ci ripensò. Chiamò il commissario straordinario della basilica e gli disse: 'La Madonna mi ha detto, preparati la tomba, sono molto felice che la Madonna non mi ha dimenticato'", ha spiegato il porporato in un punto stampa. "Il Papa ha scelto un posto umile come era lui", ha aggiunto.