Papa Francesco, omaggio dei fedeli fino alle 19, domani funerali. LIVE

Il funerale di Papa Francesco "è un evento estremamente importante perché, che piaccia o no, è stato l'argentino più importante della storia: è diventato il leader spirituale di 1,3 miliardi di esseri umani". Lo ha affermato il presidente argentino, Javier Milei, in partenza per Città del Vaticano. "Stiamo parlando di una persona di enorme levatura, abbiamo avuto il privilegio che fosse argentino e come capo di Stato non posso mancare a un evento di tale portata, soprattutto considerando che il nostro è un popolo cattolico", ha affermato in un'intervista a un giornalista di Radio Rivadavia.