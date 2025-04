Papa Francesco, il Rogito: attento a ultimi, pastore semplice e amato

Un Pontefice capace di parlare "con i musulmani e con i rappresentanti delle altre religioni", un "pastore semplice" e lontano "dall'autoreferenzialità", vicino a carcerati, disabili, tossicodipendenti, piccoli e anziani. Così Bergoglio viene ricordato nel “Rogito per il Pio Transito di Sua Santità Francesco”, testo che descrive in breve il suo pontificato, redatto in lingua latina, sigillato nella bara prima della sepoltura ascolta articolo

Un Pontefice umile e vicino alla gente, “sempre attento agli ultimi e agli scartati dalla società”, favorevole al “dialogo con i musulmani e con i rappresentanti delle altre religioni”, attento ai grandi temi della modernità (a partire dal cambiamento climatico). Un Papa che “ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale", che per il suo amore per “gli anziani e i piccoli” ha deciso di “iniziare le Giornate Mondiali dei Poveri, dei Nonni e dei Bambini". Così Bergoglio viene ricordato nel “Rogito per il Pio Transito di Sua Santità Francesco”, il testo che descrive in breve il suo pontificato, riportandone la vita e le opere, letto oggi, 25 aprile, e deposto all'interno della bara durante il rito della chiusura, nella Basilica di San Pietro. Redatto in lingua latina dal Cardinale Camerlengo, come vuole la tradizione, è tra gli oggetti che verrà sigillato dentro la bara prima della sepoltura del Papa (FUNERALI PAPA FRANCESCO, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Il Rogito per Papa Francesco: "Si sentiva uno della gente" Papa Francesco, si legge nel Rogito, "fu un pastore semplice e molto amato nella sua Arcidiocesi, che girava in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus" che percorrono la metropoli di Buenos Aires, sua città natale. "Abitava in un appartamento e si preparava la cena da solo, perché si sentiva uno della gente", ricorda poi il documento. Un Papa attento ai carcerati, ai disabili e ai tossicodipendenti Bergoglio, continua il testo, "dai Cardinali riuniti in Conclave dopo la rinuncia di Benedetto XVI fu eletto Papa il 13 marzo 2013 e prese il nome di Francesco, perché sull'esempio del santo di Assisi volle avere a cuore innanzitutto i più poveri del mondo". Ecco quindi che nasce un Papa "sempre attento agli ultimi e agli scartati dalla società", che "appena eletto scelse di abitare nella Domus Sanctae Marthae, perché non poteva fare a meno del contatto con le persone, e sin dal primo Giovedì Santo volle celebrare la Messa in Cena Domini fuori dal Vaticano, recandosi ogni volta nelle carceri, in centri di accoglienza per i disabili o tossicodipendenti".

Il dialogo con le altre religioni Il Rogito ricorda come Francesco abbia esecitato "il ministero Petrino con instancabile dedizione a favore del dialogo con i musulmani e con i rappresentanti delle altre religioni, convocandoli talvolta in incontri di preghiera e firmando Dichiarazioni congiunte a favore della concordia tra gli appartenenti alle diverse fedi, come il Documento sulla fratellanza umana siglato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi con il leader sunnita al-Tayyeb". Il Covid-19, le guerre, la difesa degli innocenti Non sono stati anni facili quelli del Pontificato di Bergoglio. "Più volte la sua voce si è levata in difesa degli innocenti. Alla diffusione della pandemia da Covid-19, la sera del 27 marzo 2020 volle pregare da solo in piazza San Pietro, il cui colonnato simbolicamente abbracciava Roma e il mondo, per l'umanità impaurita e piagata dal morbo sconosciuto. Gli ultimi anni di pontificato sono stati costellati da numerosi appelli per la pace, contro la Terza guerra mondiale a pezzi in atto in vari Paesi, soprattutto in Ucraina, come pure in Palestina, Israele, Libano e Myanmar", si spiega ancora.