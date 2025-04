Santa Marta casa del Conclave, la struttura dove alloggiano cardinali

Introduzione

È stato un fiume in piena quello che ha reso omaggio a Papa Francesco, nel primo giorno in cui le spoglie del Pontefice sono state esposte a San Pietro. Si sono registrate ore di fila per sostare solo pochi secondi: dall'apertura di mattina poco dopo le 11 e fino alle 19.30 di ieri, 23 aprile, sono state quasi 20mila le persone che hanno reso omaggio al feretro in basilica, secondo quanto ha fatto sapere la sala stampa vaticana.

La mattina era cominciata con il rito, solenne e commovente, della traslazione della salma del Pontefice: nella Cappella di Santa Marta, dove era stato vegliato per tutta la notte dai penitenzieri e dal parroco di San Pietro, don Agnello Stoia, il corpo di Francesco, deposto nella bara, è stato portato in spalla dai sediari fino in Basilica.