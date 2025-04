Conclave, chi sono i cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco

Introduzione

In questo momento sono 135 i cardinali con diritto di voto e che potranno entrare nel Conclave per scegliere il nuovo Pontefice, il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile a 88 anni. In bilico c'è solo la posizione del cardinale spagnolo Carlos Osoro Sierra, che compirà gli 80 anni il prossimo 16 maggio (i cardinali elettori non possono superare quell’età). Non da oggi circolano i nomi dei possibili “papabili” per succedere a Bergoglio al Soglio pontificio.