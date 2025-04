Papa Francesco, cardinale Müller: ambiguità su gay, donne e Islam

Il cardinale, teologo ed esponente dell’ala conservatrice del collegio cardinalizio, durante un’intervista rilasciata a Repubblica, ha commentato l’operato del Pontefice, morto lo scorso lunedì a Santa Marta in Vaticano: "Ognuno ha i suoi carismi e le sue capacità e penso che papa Francesco li avesse più nella dimensione sociale", ha sottolineato ascolta articolo

Il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Muller, in una intervista al quotidiano italiano la Repubblica, ha commentato l'operato di Papa Francesco durante il suo pontificato, con particolare riferimento al tema degli omosessuali, delle donne e dell'Islam: “Un capitolo della storia della Chiesa è stato chiuso”, ha detto il teologo ed esponente dell’ala conservatrice del collegio cardinalizio. "Se parliamo del pontificato, ci sono diverse opinioni. È unanime l’apprezzamento per l’impegno di Francesco con i migranti, i poveri e per superare le divisioni tra il centro e la periferia", ha continuato Muller, “dall’altra parte, però, in alcuni momenti è stato un po’ ambiguo, ad esempio quando con Eugenio Scalfari ha parlato di resurrezione. Con papa Benedetto abbiamo avuto la chiarezza teologica perfetta, ma ognuno ha i suoi carismi e le sue capacità e penso che papa Francesco li avesse più nella dimensione sociale".

Müller: coppie omosessuali? Il prossimo Papa dovrà chiarire In merito alla benedizione delle coppie omosessuali, Muller ha affermato che il prossimo Papa "deve chiarire. Il documento approvato sotto Francesco voleva aiutare pastoralmente queste persone, ma non si deve relativizzare la dottrina cattolica del matrimonio". Papa Francesco, pontefice riformatore e innovativo, nei dodici anni del suo regno si è ripetutamente scontrato con l'ala tradizionalista della Chiesa, guardando soprattutto ai poveri e agli emarginati. E sulla Cina commenta: "Si deve fare un compromesso con questi potenti dittatori ma non possiamo tradire i principi della nostra fede, - ha sottolineato Muller - non possiamo accettare che i comunisti atei, nemici dell’umanità, scrivano i nostri libri del catechismo o portino nelle chiese l’immagine di Xi Jinping. Non possiamo accettare che i comunisti nominino i vescovi".