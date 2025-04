Migliaia in fila per Papa Francesco, code fino a tarda notte. LIVE

Riapre la camera ardente per il Pontefice. Centomila persone ieri in piazza per l'addio a papa Francesco. In oltre 20mila si sono messi in fila per rendere omaggio alla salma del pontefice a San Pietro, con la chiusura della basilica prorogata oltre la mezzanotte. Il saluto dei fedeli si protrarrà fino a domani alle 19, poi la bara sarà chiusa. I funerali sabato, quando Roma sarà un crocevia per l'incontro tra i grandi della Terra: attese 170 delegazioni